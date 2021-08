Tom Daley : Encore une médaille aux JO, son fils tiré du sommeil pour l'occasion

À seulement 27 ans, Tom Daley affiche un incroyable palmarès. Le sportif a décroché deux médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo, dont une ce 7 août 2021 lors de l'épreuve individuelle de plongeon à 10 mètres. Sur Instagram, ses proches ont partagé leur joie.

Dans la story de son compte, Tom Daley a diffusé les photos et vidéos de son mari le scénariste américain Dustin Lance Black, qui assistait à sa performance devant la télé avec leur fils Robbie, né en 2018 par GPA. Pancarte faite à la main et drapeau britannique agité avec force, le petit garçon était à fond ! "Il s'est réveillé quelques instants pour suivre la compétition puis est retourné au lit car il s'endormait évidemment. Mais j'ai pu parler à ma mère et à Lance [ils assistaient ensemble à l'épreuve depuis le Canada, NDLR] et, bien évidemment, ils étaient ravis", a raconté le sportif aux journalistes après sa médaille de bronze.

Sur Twitter, Dustin Lance Black - qui a épousé Tom Daley en 2017 après quatre ans de relation et une infidélité du sportif révélée sur les réseaux sociaux - a partagé un message de joie. "Tu plaisantes ? Encore une médaille olympique ! Tellement, tellement fier de toi mon amour ! Maintenant il faut ramener ces médailles à la maison mon doux champion", a-t-il écrit. Tom Daley a expliqué à la presse qu'il avait "hâte" de retourner chez lui à Londres et qu'il irait ensuite au Canada rejoindre ses proches pour plusieurs mois.