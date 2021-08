JO 2021 : Un athlète surpris en plein tricot pendant une compétition, il dévoile la (jolie) raison

Médaillé d'or aux récents Jeux Olympiques - en plongeon synchronisé à 10 mètres -, Tom Daley rentrera chez lui à Londres le coeur léger et le sourire jusqu'aux oreilles pour partager cette victoire avec son mari Dustin Lance Black et leur petit garçon, Robbie. Avant cela, il continue de soutenir ses camarades au Japon et se prépare pour sa prochaine épreuve, en solo.

Dimanche 1er août, Tom Daley assistait aux finales de l'épreuve de plongeon à 3 mètres en individuel féminin et, entre les prestations des candidates, il s'occupait avec un tricot posé sur les genoux. Le sportif âgé de 27 ans tricotait ainsi un vêtement avec des mailles violettes et la photo a fait le tour des réseaux sociaux, provoquant un buzz qui lui est logiquement parvenu aux oreilles. Sur Instagram, le plongeur ouvertement homosexuel a réagi. "Pris la main dans le sac lol", a-t-il dit. Et le jeune homme de partager ensuite le compte Instagram qu'il a lancé, dédié spécialement à ses créations !

Gilets, pulls, peluches... Tom Daley a développé un véritable talent dans l'art du tricot, hobby désuet qui a retrouvé ses lettres de noblesse depuis quelques années. Et, surtout, c'est en partie pour la bonne cause ! En effet, il était notamment possible d'acquérir un pull arc-en-ciel dont l'argent de la vente allait à la fondation Brain Tumour Charity. "Mon père est mort en 2011 d'une tumeur au cerveau [il a donné le prénom de son papa à son fils, NDLR] et depuis j'essaye de lever autant d'argent que possible pour l'association afin d'aider la recherche à avancer pour trouver un remède et des traitements ! C'est le cancer le plus meurtrier chez les moins de 40 ans et nous avons encore tant de choses à apprendre dessus ! Merci par avance de votre soutien", a-t-il écrit sur la page des dons.