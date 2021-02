Tom Jones ex-amant de la défunte Mary Wilson : sa femme avait menacé de le castrer !

Mary Wilson est morte le 8 février, à 76 ans, à son domicile de Las Vegas. La défunte chanteuse avait mené une belle carrière avec le groupe culte The Surpremes et vécu une vie riche en expériences. Elle avait notamment eu plusieurs histoires de coeur très médiatisées.

Comme le relate le Mail Online, Mary Wilson avait fréquenté Steve McQueen, David Frost ou encore David Puttnam. Mais aussi le chanteur britannique Tom Jones. Problème, ce dernier était marié. Il avait épousé Melinda Rose Trenchard en 1957 ; cette dernière est morte en 2016. "Sa femme avait menacé de le castrer s'il continuait à la tromper avec la chanteuse", relatent nos confrères. Le quotidien raconte ainsi une scène cocasse au cours de laquelle Mary Wilson avait dû être exfiltrée en urgence de l'appartement de Tom Jones, à Bournemouth, sur la côte Sud de l'Angleterre, avant que sa femme Melinda "n'arrive pour lui faire sa fête."

Aidé par son assistant de l'époque, Tom Jones avait réussi à faire sortir Mary Wilson sans que personne ne sache rien mais, malheureusement pour lui, il n'avait pas assez bien couvert ses traces. Dans le four de l'appartement se trouvait un plat cuisiné par la chanteuse pour un dîner romantique... Ce qu'avait trouvé sa femme Melinda. "Et qui a cuisiné ça ? Tu ferais mieux de vite remédier à tout ça sinon tu seras plus capable de faire grand chose sans ta paire de couilles", lui aurait-elle alors hurlé dessus. De quoi refroidir les ardeurs de n'importe quel homme...

Le chanteur et Mary Wilson avaient entamé une liaison en 1968 lorsque Tom Jones donnait une tournée aux Etats-Unis. Melinda avait par la suite eu des soupçons de tromperie lorsque la chanteuse était à son tour venue au Royaume-Uni et que le chanteur se produisait au Bournemouth's Winter Gardens... Tom Jones a revendiqué des centaines histoires d'un soir et l'actrice et chanteuse américaine Cassandra Peterson avait même révélé avoir perdu sa virginité avec lui !