Mary Wilson : Mort de la chanteuse du groupe The Supremes

L'Amérique et les millions de fans de disco à travers le monde sont en deuil. Ils ont appris la mort de Mary Wilson, survenue ce lundi 8 février 2021. La chanteuse et ancienne membre du groupe The Supremes avait 76 ans.

La triste nouvelle a été annoncée par l'attaché de presse de la défunte, Jay Schwartz. Sa cliente Mary Wilson est décédée dans son sommeil, dans la soirée du 8 février à son domicile à Henderson, dans l'État du Nevada. La cause de sa mort n'est pas encore connue.

Dans son communiqué, l'attaché de presse a indiqué que les obsèques de Mary Wilson seront une cérémonie privée, à cause des restrictions contre la pandémie de Covid-19. Un événement célébrant la vie et l'oeuvre de la défunte aura lieu plus tard cette année.

Mary Wilson avait 3 enfants, Turkessa, Pedro Antonio Jr et Rafael nés de son mariage à Pedro Ferrer. Le plus jeune est mort dans un accident de voiture en janvier 1994, à l'âge de 14 ans. Mary Wilson avait survécu. La chanteuse laisse également ses petits-enfants et même une arrière-petite-fille, Lori.