Tomy, le pêcheur musclé qui a fait le buzz, en couple ? Le mystère levé

La vie de Tomy a changé du jour au lendemain. Samedi 19 décembre, un reportage durant lequel on apercevait le pêcheur de coquilles Saint-Jacques dans la baie de Saint-Malo a été diffusé dans 13h15 le samedi et depuis, il fait le buzz. Interrogé par France Bleu, le jeune homme en a dit plus sur sa situation amoureuse et sa nouvelle célébrité.

La séquence en question a été remarquée le 23 décembre, après que France 2 a partagé sur son compte officiel un extrait durant lequel on peut découvrir le quotidien de Tomy. Mais ce ne sont probablement pas ses confidences qui ont intéressé les téléspectateurs. Le pêcheur a eu la bonne idée de se mettre torse nu devant les caméras car c'est comme cela qu'il travaille. Et ses muscles en béton ne sont pas passés inaperçus. Nombreux sont les internautes à lui avoir adressé des messages d'amour ou des demandes en mariage.