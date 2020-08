Tony Parker : "Good times" à Saint-Tropez, après l'annonce de son divorce

Tony Parker et Axelle Francine ont annoncé leur séparation, mais ne s'arrêtent pas de vivre pour autant ! L'ancien basketteur prend du bon temps en vacances. Il s'est présenté souriant à ses followers Instagram en se filmant en bateau, lors d'une balade en mer.

Tony Parker compte plus de 615 000 abonnés sur Instagram. Il y a publié trois nouvelles vidéos dans sa story du samedi 8 août 2020. L'ancien basketteur de 38 ans s'est filmé en bateau, lors d'une sortie en mer organisée dans la baie de Saint-Tropez. Casquette à l'envers sur la tête, lunettes de soleil sur le nez, TP a montré aux internautes les superbes côtes et le coucher de soleil auquel il a assisté.

Lundi 3 août, Tony Parker a surpris ses followers en annonçant la fin de son histoire d'amour avec Axelle Francine. Une rupture que personne n'avait vu venir et qui marque un deuxième échec pour l'ex star de la NBA, déjà passée par l'épreuve délicate du divorce avec Eva Longoria. Tony et Axelle s'étaient mariés le 2 août 2014 à San Antonio, au Texas et sont les parents de deux garçons, Josh et Liam (6 et 4 ans). "Après neuf ans de vie commune, durant lesquelles nous avons partagé beaucoup de bonheur et donné le jour à deux merveilleux enfants, Axelle et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre union. Cette séparation sera guidée par un respect mutuel total en préservant le bien-être de nos deux fils", écrivait sur Twitter l'ancien meneur des San Antonio Spurs.

Comme lui, Axelle Francine conserve le sourire grâce à leurs deux fils, avec qui elle a souhaité son 39e anniversaire en chanson.