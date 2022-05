Tony Vairelles, ancienne star des Bleus, condamné à de la prison ferme pour violences avec arme

C'est une affaire qui avait fait grand bruit lorsqu'elle avait éclaté à l'automne 2011. À la sortie d'une boîte de nuit dans la banlieue de Nancy. Accompagné de ses trois frères, Fabrice, Jimmy et Giovan, l'ancienne star du football Tony Vairelles se retrouve dans une très violente rixe. Après une embrouille avec les videurs de l'établissement, la situation s'envenime et la soirée dérape. L'ancien attaquant des Bleus et ses frères auraient tirés à plusieurs reprises sur les videurs des Quatres-As, situé à Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Une affaire remontant à plus de 10 ans maintenant et jugée par le parquet de Nancy qui a rendu son verdict ce lundi matin, après un procès très médiatique qui s'est déroulé en mars dernier. Le procureur de la République, François Pérain avait requis des peines très lourdes contre les quatre frères et visiblement le parquet a suivi puisque Tony Vairelles écope de 5 ans de prison dont deux avec sursis pour violences avec arme, ce qui signifie que l'ancienne idole du RC Lens, âgé aujourd'hui de 49 ans, devra passer trois années derrière les barreaux !

Les quatre frères condamnés à de la prison ferme

Ses frères ont également été condamnés dans cette affaire. Fabrice a également été condamné à 3 années de prison ferme, tandis que Jimmy et Giovan ont écopé de 3 ans de prison dont deux avec sursis. Pourtant, l'un des avocats de Tony Vairelles et ses frères avait déclaré à l'AFP qu'il estimait que l'histoire était trop floue pour qu'on puisse désigner un coupable. "Il y a une très grande confusion sur ce qui a pu se passer, le doute doit bénéficier à tout le monde", avait insisté Me Frédéric Berna.

Après plus de dix ans de procédure et quatre juges d'instruction différents, la justice a donc rendu son verdict et reconnu coupable Tony Vairelles et ses trois frères, qui devront purger une longue peine de prison.