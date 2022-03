Tony Vairelles : De la prison requise contre l'ancien footballeur et ses frères

Le verdict sera rendu le 16 mai prochain, mais Tony Vairelles et son frère Fabrice pourraient bien ne pas échapper à la prison, dans l'affaire de la rixe en boite de nuit, il y a dix ans, qui les aurait conduit à tirer sur trois vigiles sur le parking d'une boite de nuit. Les deux hommes étaient venus défendre leurs deux frères cadets, Jimmy et Giova, dans l'établissement Les Quatre-As situé à Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Le parquet de Nancy a requis ce jeudi trois ans de prison ferme à l'encontre de Tony Vairelles, ancien attaquant de l'équipe de France de football, jugé depuis lundi avec trois de ses frères pour des violences avec arme. Le procureur de la République, François Pérain, a également requis trois ans ferme à l'encontre de Fabrice Vairelles et 6 mois ferme pour les deux autres frères( Giovan et Jimmy).

"La seule et unique bonne justice c'est de [les] relaxer, puisqu'on est incapable de prouver avec certitude si c'est l'un d'eux qui a tiré, et si oui, lequel", a souligné Me Frédéric Berna, l'un de leurs avocats joint par l'AFP.

"Il y a une très grande confusion sur ce qui a pu se passer, le doute doit bénéficier à tout le monde", a-t-il insisté, précisant que lui-même et les autres conseils des Vairelles avaient plaidé la nullité de la procédure, arguant de la lenteur de l'enquête qui a vu se succéder quatre juges d'instruction en dix ans

Les trois vigiles de la discothèque sont quant à eux poursuivis pour violences en réunion avec armes, en l'occurrence "une bombe lacrymogène, des barrières de sécurité et une matraque". Le parquet a requis quatre mois avec sursis pour l'un d'eux et la relaxe pour les deux autres, reconnaissant la légitime défense.

Au début du procès, plusieurs témoins étaient pourtant venus parler de leur violence régulière, eux qui avaient déjà été visés par plusieurs plaintes. Cependant, ces dires n'ont pas convaincu le parquet, qui a conclu que les trois videurs étaient dans leur droit. Dix ans après les faits, aucun n'a pu retourner travailler : l'un d'entre eux est encore handicapé, les deux autres sont en pré-retraite.

Tony Vairelles, issu de la communauté gitane, a été sélectionné à huit reprises en équipe de France, de 1998 à 2000 (1 but). Attaquant haut en couleur à la célèbre "coupe mulet", il a notamment porté les couleurs de Lens, Lyon, Bordeaux, Bastia et Gueugnon. Même si sa carrière était presque finie au moment de cette affaire en octobre 2011, il n'a jamais pu retrouver d'emploi dans le football ensuite, ayant fait plusieurs mois de prison avant d'être libéré.

Tony Vairelles et ses trois frères restent présumés innocents jusqu'au jugement définitif de cette affaire.