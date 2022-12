Top 3 des figurines Naruto à glisser sous le sapin à Noël

Achetez la figurine Sasuke Naruto Shippuden de Bandai sur Amazon à 17,99 €

C'est l'ami-ennemie par excellence de Naruto. Enfant, son côté dark faisait craquer les filles et exaspérait les garçons. Ado, son coeur et son esprit oscillent entre le bien et le mal. Ce personnage énigmatique fascine les fans de la série... Comme votre enfant ou ado sûrement. Avec cette figurine Sasuke Naruto Shippuden, il pourra imaginer à sa façon ses scènes préférées. Il porte sa tenue classique de la série au violet caractéristique. Comme pour Naruto, il dispose de 6 mains pour réinterpréter ses fameux mouvements pour déclencher ses attaques. La technique des Mille Oiseaux n'attend plus que votre enfant ou votre ado !

3. Faites plaisir aux fans de Naruto avec cette figurine Kakashi Hatake de Goodsmile

Il aura suivi Naruto depuis son enfance en étant son sensei dans la mythique équipe 7. Il a donc un lien très particulier avec le héros de la série. Ce qui en fait un personnage très apprécié des fans de Naruto. Son nom, ils le connaissent forcément par coeur. C'est bien sûr Kakashi Hatake. Et l'un des personnages les plus emblématiques du manga doit forcément avoir sa place dans la chambre de votre enfant ou ado. Avec cette figurine Kakashi Hatake de Goodsmile, ce sera chose faite. Son prix accessible affiché 24,77 € en fait en plus le cadeau idéal à mettre sous le sapin le 24 décembre au soir.

Une figurine articulée pour s'amuser des heures