Top 4 des combinaisons moulantes à s'offrir d'urgence

Achetez cette combinaison de yoga en tricot Merfrede pour 17,62 € sur Amazon

Si l'on veut s'essayer à l'audacieuse combinaison moulante, il est nécessaire de commencer en optant pour un basique. Et impossible de faire plus épuré que ce modèle. Initialement réservé au yoga, il se porte aussi bien maintenant à la ville qu'en soirée. Sa matière en tricot côtelé est en plus une grande tendance de cette saison. Elle apporte un côté réconfortant qui dédramatise la pièce. Le décolleté carré, lui apporte une touche de sensualité supplémentaire. Parce qu'il est difficile de faire des compromis avec les combinaisons moulantes.

Pour décaler le look, associez ce jumpsuit à des baskets et, détail ultime, des chaussettes montantes blanches. Une casquette et un manteau long plus tard, et le tour est joué. Votre ensemble reste sensuel tout en adoptant un style sportswear. Si vous voulez en revanche rester premier degré, sortez les bottes hautes très en vogue et le manteau court en fourrure. Tenue de soirée assurée !

2. La combinaison de sport sexy Vertvie se porte aussi en ville

Lorsque l'on a apprivoisé la combinaison moulante, on peut opter pour des versions plus osées. Couleur, matière, détails, les possibilités de la styliser sont infinies. Vous pouvez ainsi imposer votre propre style à travers cette pièce. Ce côté versatile en fait forcément un objet de désir. Adoptez donc une version plus originale avec cette combinaison de sport sexy Vertvie. Votre porte-monnaie ne sera en plus pas trop délesté. Pour vous procurer ce produit, vous n'aurez en effet à débourser que 18,99 €. Alors foncez l'acheter sans plus attendre.

Une pièce au rose tendance