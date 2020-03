Top Chef 2020 : Des règles d'hygiène non respectées, une candidate épinglée

Depuis le début de Top Chef 2020, Nastasia Lyard cuisine les ongles vernis. La candidate de la brigade de Michel Sarran peut-elle cuisiner ainsi ? Pour TV Mag, des professionnels, dont le chef Gilles Goujon avec qui Nastasia collabore, répondent.

Lors du premier épisode de cette onzième saison de Top Chef (M6), Philippe Etchebest se demandait si les ongles rouges de Nastasia étaient "très alimentaires". Ce à quoi Hélène Darroze avait rétorqué que la candidate avait "bien le droit d'être coquette". Pas vraiment, en fait. Pour des raisons d'hygiène évidentes, en cuisine le vernis et les bijoux sont proscrits. "Il faut éviter toute contamination cutanée des préparations, alors le maquillage, au visage et aux mains, est interdit", a déclaré Sandrine Lansac, formatrice en sciences appliquées à l'école Ferrandi à Paris. Pour ce qui est des cheveux, les femmes doivent être coiffées d'un chignon sous leur toque. Pour les hommes, la barbe n'est pas interdite "mais elle doit être bien entretenue, taillée quotidiennement". Il arrive que certains cuisiniers soient équipés d'un cache-barbe ou masque bucco-nasal.

Au quotidien, Nastasia respecte les règles comme l'explique Gilles Goujon, qui signe la carte chez Astair où la jeune femme travaille. "Bien sûr, le vernis est banni. Mais Top Chef est à part. Quand les candidats réalisent une épreuve en forêt ou en studio avec les caméras et les micros à proximité, je ne suis pas sûr que toutes les règles d'hygiène sont respectées, a-t-il déclaré. On pourrait s'amuser à relever ça dans toutes les émissions, il y a tellement de normes... Il faudrait par exemple porter des chaussures de sécurité. On remarque davantage l'erreur de Nastasia parce que le vernis est rouge." Et le chef triplement étoilé de conclure : "Dans Top Chef, elle cuisine pour quatre dégustateurs, c'est différent. Les femmes chef ont tellement de contraintes en temps normal, laissons-les venir comme bon leur semble dans un programme télé. Vive la féminité !"

Rendez-vous dès 21h05 sur M6 mercredi 11 mars 2020 afin de suivre Nastasia et ses camarades dans Top Chef 2020.