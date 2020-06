Top Chef 2020, la finale : Paul Pairet absent malgré lui, la raison dévoilée

Après des semaines de compétition, la grande finale de Top Chef 2020 sera diffusée mercredi 17 juin sur M6. Mais en cette période particulière liée au coronavirus, une mauvaise surprise attend les candidats. En effet, comme l'ont révélé nos confrères de Télé Star, un juré sera absent de la cérémonie des couteaux visant à désigner le vainqueur du concours culinaire.

Il s'agit de Paul Pairet. Le chef de la brigade violette ne pourra se rendre à Paris. L'acolyte de Philippe Etchebest, Michel Sarran et Hélène Darroze se trouve chez lui à Shanghai et, à cause de l'épidémie du Covid-19, il ne pourra quitter la Chine. "Je ne peux pas revenir pour la cérémonie des couteaux, car les frontières sont fermées, a-t-il confié. Je ne sais d'ailleurs même pas si les gens vont pouvoir se réunir pour la faire. Peut-être de façon virtuelle. Ce sera malheureusement le reflet de la situation actuelle."

Outre les soucis d'organisation en temps de crise sanitaire, Paul Pairet évoque d'autres imprévus. Comme le raconte le chef triplement étoilé, la finale, tournée en février dernier au George V, a connu quelques rebondissements. "La finale s'est très bien passée. Elle avait pourtant très mal commencé", a-t-il lancé. Et de poursuivre : "Elle a été repoussée d'une semaine et on a pu s'arranger avec le George V qui a aussi gentiment décalé son accueil." Rappelons que le tournage de la finale avait été interrompu car un candidat avait été malade, atteint d'une gastro-entérite.

Ce mercredi 10 juin 2020, à une semaine de la grande finale, les trois candidats encore en lice - David Gallienne, Adrien Cachot et Mallory Gabsi - vont s'affronter. L'un d'entre eux sera éliminé à l'issue de l'épisode, les deux autres toucheront des doigts leur rêve d'être sacré vainqueur de Top Chef saison 11.

