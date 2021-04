Top Chef 2021 : Bruno éliminé, Sarah "met littéralement le feu", Philippe Etchebest s'incline !

Sur les quinze candidats de départ dans Top Chef 2021, ils ne sont plus que cinq encore en lice ! Bruno, Mohamed, Pierre, Sarah et Matthias espèrent tous succéder à David Gallienne, grand gagnant de la saison précédente. En attendant la finale, les participants au célèbre concours culinaire de M6 font face à de rudes épreuves ! Résumé de l'épisode du mercredi 28 avril 2021, avec Stéphane Rotenberg à la présentation.

La multiple cuisson d'Alexandre Mazzia et un sol brûlé

Pour bien commencer la soirée, les candidats reçoivent Alexandre Mazzia, seul et unique chef auréolé de trois étoiles en 2021 en France. Le Marseillais est connu pour sa cuisine innovante, et notamment pour sa recherche très poussée sur les cuissons. Dans son restaurant, il propose une langoustine qu'il soumet à cinq cuissons différentes ! C'est sur ce thème qu'il challenge les participants au concours : proposer plusieurs manière de cuire, au moins trois, un aliment surprise.

Matthias (brigade de Philippe Etchebest) doit travailler la volaille. Dans un premier temps, il propose une marinade à froid aux agrumes, gingembre, oignons nouveaux, verveine fraîche, sauce soja, vin rouge et jus de citron. Puis, il suit avec une grillade barbecue au charbon de bois. Enfin, il termine avec un laquage de réduction de marinade et jus de volaille ainsi qu'une caramélisation au chalumeau. À côté de sa volaille, Matthias prépare une garniture avocat, kiwi, verveine et condiment guakiwi.

Pierre (brigade de Michel Sarran) s'est vu attribuer les gambas. Il travaille une marinade à l'huile de sésame, sésame torréfié, vinaigre de riz, algues shiso et grué de cacao. Il prévoit ensuite une cuisson sous terre à l'étouffée avec de la terre et du grué de cacao chauffés au charbon binchotan. Enfin, Pierre finit par snacker sa gambas sur le charbon binchotan. Avec cela, il ajoute une purée de daikon et un chawanmushi de jus de têtes de gambas. Sur conseil de Michel Sarran, il commence par la cuisson sous terre avant la marinade.

Sarah (brigade de Paul Pairet) a hérité du boeuf. Un aliment qu'elle n'apprécie pas forcément... Mais elle joue le jeu et propose une marinade à l'orange avec citron, kumquat, origan et thym. En deuxième partie, c'est un fumage au foin et aux feuilles de châtaignier. Elle fait aussi une grillade au barbecue et finit par un rôtissage au beurre. En accompagnement, la jeune femme cuisine une marmelade de kunquats confits avec des lactaires et chanterelles. En pleine préparation, Sarah brûle le sol ! "Littéralement, j'ai mis le feu à la cuisine", lâche-t-elle.

Mohamed (brigade d'Hélène Darroze) a pour mission de sublimer le cabillaud. Il travaille le poisson en marinade avec du gros sel et du café, en cuisson à la vapeur de café et de saké puis en glaçage à chaud dans un jus de poisson avant de le griller au barbecue binchotan. En accompagnement, il propose une purée de salsifis, un condiment gingembre-citron-ciboulette, des éclats de noix torréfiées et des endives glacées.

Bruno (brigade de Philippe Etchebest) est tombé sur le canard, et il en est ravi. Il imagine un pochage entier dans un bouillon thé-verveine, un rôtissage sur coffre avec beurre, ail et thym puis des suprêmes snackés au barbecue. En parallèle, il propose une purée d'oignons et verveine ainsi qu'un jus de canard.

Place à la dégustation. Le chef Alexandre Mazzia a préféré l'assiette de Pierre, qui se qualifie pour les quarts de finale !

Matthias coup de coeur, Philippe Etchebest à genoux

Surprise ! Cette deuxième épreuve de la soirée est imaginée par Paul Pairet. En plus de son rôle de jury dans Top Chef, il est l'un des chefs les plus créatifs au monde. Il attend des candidats qu'ils proposent une expérience culinaire inédite : chacun a pour mission de réaliser un plat aussi original que gastronomique et qui bouscule les codes de la dégustation. Exceptionnellement, ils sont coachés par quatre grands chefs triplement étoilés : Pierre Gagnaire, Glenn Viel, Pascal Barbot et Arnaud Donkele.

Mohamed travaille avec l'aide de Pierre Gagnaire. Son idée est originale : il souhaite donner l'illusion d'un sachet de bonbons. Pour ce faire, il propose une meringue mentholée, une tétine au gel framboise-agrumes, du sucre pétillant et même des bulles de cola maison ! Un menu basé sur une cuisine moléculaire qui plait bien au chef, qui rappelle toutefois à Mohamed que chaque objet doit avoir du sens au niveau du goût.

Matthias est coaché par Pascal Barbot. Il part sur quatre saveurs bien distinctes : l'acide, le sucré, le gras et le piment. Son but ? Proposer l'équilibre de ces quatre notes. Le beurre pommade zesté apporte le côté gras, une ganache au chocolat blanc le sucré, un gel citron l'acide puis un ketchup poivron-tomate le pimenté. En parallèle de ces condiments à prendre avec les doigts, Matthias travaille une tartelette où tous les goûts se retrouvent ! Sa recette est la suivante : tartelette sucrée, crème de citron, coque en chocolat blanc et poudre de piment.

Sarah, accompagnée par Glenn Viel, semble perturbée. Elle en arrive même à glisser et finir par terre en début d'épreuve ! Mais elle se reprend vite et propose de partir sur une balade en forêt à travers des émotions et des sensations. Elle pense alors faire un terreau comestible, une sauce escargot, des champignons laqués, du chevreuil et un condiment cranberry placé dans une noix.

Bruno, épaulé par Arnaud Donckele, imagine trois bouchées à déguster différemment. La première est une purée carotte-gingembre à lécher. Ensuite, il travaille une langoustine rôtie au piment d'espelette à gober. Et enfin un bouillon de têtes citronnelle-gingembre et une huile de bergamote, le tout à boire. Une belle idée mais sans fil conducteur, comme le note le chef. Bruno réagit et ajoute de la poudre de langoustine.

Lors de la dégustation à l'aveugle, Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et Paul Pairet ont eu un réel coup de coeur pour l'assiette de Matthias, qualifiée de "plat de la saison". Ce n'est pas tout : Philippe Etchebest s'incline à genoux face au candidat ! Sarah décroche la deuxième place et se qualifie également pour les quarts de finale.

Dernière chance

Mohamed et Bruno s'affrontent en dernière chance sur le thème des agrumes. Avant même de se lancer dans ses préparations, Mohamed fait tomber tout son panier d'ingrédients au garde-manger. Il perd du temps à tout refaire... Puis de retour à son plan de travail, il glisse et manque de tomber.

La recette de Mohamed : crémeux au citron, gel yuzu-timut-amaretto, clémentines rôties, amandes caramélisées, condiment citron confit-moutarde.

La recette de Bruno : haddock poché au lait infusé d'agrumes, panais confit au jus d'orange, vinaigrette miel-agrumes-basilic.

Lors de la dégustation, les quatre chefs ont moins aimé l'assiette de Bruno, qui est donc éliminé.