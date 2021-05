Top Chef 2021 : Les compteurs remis à zéro et pas encore de demi-finalistes !

Une place en demi-finale de Top Chef, ça se mérite ! Sarah, Pierre, Mohamed et Matthias l'ont bien compris lors du dernier numéro du programme culinaire sur M6 diffusé mercredi 12 mai 2021. Pour rappel, chacun d'entre eux devaient obtenir deux pass pour espérer se qualifier pour la demi-finale. La semaine dernière, Matthias et Pierre en avaient chacun décroché un. Mais rien n'était joué d'avance et les quatre candidats ont été confrontés à de nouvelles épreuves inédites. Dès qu'un candidat remporte deux pass, il arrête de participer aux épreuves et a rendez-vous pour la demi-finale. Le dernier à ne pas remporter les deux pass est définitivement éliminé du concours.

L'ÉPREUVE D'ANNE-SOPHIE PIC, LA CUISSON À L'ÉTUVÉE MODERNE

Pour la première épreuve, les candidats ont été challengés par Anne-Sophie Pic, la seule femme cheffe à détenir 8 étoiles Michelin pour ses restaurants, ce qui en fait la plus étoilée au monde. La superstar des fourneaux a voulu les mettre au défi de préparer un plat dont la cuisson est à l'étuvée. Une technique culinaire révolutionnaire qu'elle développe depuis plusieurs années. Cette technique consiste à cuire les aliments dans un récipient hermétique. Petite difficulté apportée par Anne-Sophie Pic : les aliments doivent être cuits dans un fruit ou dans un légume qui imprègne ses saveurs pour un goût tout à fait unique.



Mohamed (brigade d'Hélène Darroze) choisit d'utiliser le potimarron comme contenant, un produit creux qui lui permet d'avoir de la place pour sa garniture, à savoir un bouillon de crevettes/langoustines et d'oursins qu'il a associé avec du foie gras. Mohamed est confiant durant l'épreuve, qu'il estime avoir compris à 100%. D'ordinaire éternel second, il avait bon espoir de décrocher cette fois-ci la première place et ainsi le fameux pass qui le rapprochera de la demi-finale. Lors de ses visites, Anne-Sophie Pic semblait en tout cas convaincue.



Sarah (brigade de Paul Pairet) a fait le pari d'utiliser un oignon comme contenant. Elle y a placé un chutney de pomme, un bouillon coques-moules-poitrine fumée et des crackers sarrasin le tout accompagné d'une émulsion livèche-camomille-oignon. Sarah est partie d'un souvenir d'enfance pour préparer son plat et ainsi créer une ambiance réconfortante où l'odeur se mélange au goût. Lors de l'épreuve, elle a toutefois rencontré quelques difficultés et a même oublié ses pétales d'oignon sur le feu, ce qui l'a obligée à recommencer.



Pierre (brigade de Michel Sarran) a déjà un premier pass en poche, il est donc partie avec confiance sur cette nouvelle épreuve. Pas question toutefois de se reposer sur ses lauriers et le jeune chef a tout donné pour impressionner Anne-Sophie Pic. Il a joué la carte de l'amertume avec un pamplemousse comme contenant qu'il a fourni de noix de Saint-Jacques, d'un concassée tomates-poivrons, d'un consommé de langoustines-agrumes et d'une brunoise de langoustines.

Matthias (brigade de Philippe Etchebest) a lui aussi déjà décroché un pass la semaine dernière. Pour tenter de s'assurer la place en demi-finale, il a choisit comme récipient hermétique un potimarron dans lequel il a cuit un morceau de bar, dont la cuisson est l'une des plus techniques. Matthias a donc pris un grand risque. Il a agrémenté son plat d'une viennoise à la graine de courge, d'agrumes, d'huile de coriandre, de crackers courge et d'une brunoise de courge.

Place à la dégustation. La cheffe Anne-Sophie Pic a préféré l'assiette de Sarah, qui décroche son premier pass pour la demi-finale !

L'ÉPREUVE D'ERIC FRECHON, LA REVISITE DE L'ŒUF

Pour cette nouvelle épreuve des quarts de finale, les candidats ont eu rendez-vous au Bristole, où ils ont rencontré Eric Frechon, chef trois étoiles et meilleur ouvrier de France à la tête du palace parisien depuis plus de 20 ans. Il a décidé de leur proposer une épreuve sur l'oeuf. Le chef souhaitait redécouvrir ce produit simple du quotidien et le rendre 3 étoiles, par la texture et le goût.

Mohamed a imaginé une recette autour d'un oeuf agrémenté de persil, de champignons et d'échalotes. Le tout revisité de manière moderne. C'est-à-dire que Mohamed a préparé un oeuf mollet pour lequel il a extrait le jaune d'oeuf et l'a remplacé par une mayonnaise au persil. En parallèle, il a cuisiné un coulis d'herbes, des girolles, un crémeux champignons, une mouillette et un caviar de blanc d'oeufs.

Pierre s'est quant à lui lancé le défi de moderniser le classique oeuf au plat. Il s'agira en réalité d'un trompe l'oeil. Sa recette est constituée de blancs d'oeufs bacon oignons, de couteaux, de jaune d'oeuf mariné au soja, de condiment jaunes d'oeufs câpres et d'un siphon brouillade d'oeufs. Bref, de l'oeuf en veux tu, en voilà ! Michel Sarran craint qu'il manque d'effet de surprise et que le résultat escompté ne soit pas au rendez-vous. Il a donc dû intervenir pour mettre son poulain sur les bonnes rails.

Matthias avait pour ambition d'en mettre plein la vue. C'est pourquoi il a décidé de travailler le jaune d'oeuf de caille, du sabayon, du blanc d'oeuf, de la purée de betterave, des palourdes, des oeufs de truite et un jaune d'oeuf mariné à la betterave. Il a ainsi multiplié les techniques de cuisson de l'oeuf, de quoi avoir pour résultat des textures et des goûts différents. Trouver un bon équilibre était toutefois nécessaire.

Sarah est partie sur une royale d'oeufs aux moules, une purée de céleri, un céleri rémoulade, un jaune d'oeuf mariné, un bouillon et des céleris rôtis. Forte de sa dernière épreuve remportée qui lui a permis de décrocher son premier pass, la seule candidate encore en lice était plus que déterminée à se qualifier pour la demi-finale. Problème : son plat est très technique et Sarah ne s'y est jamais essayée auparavant... Elle a donc pris un très gros risque.

Place à la dégustation. Le chef Eric Frechon a préféré l'assiette de Mohamed, qui décroche son premier pass pour la demi-finale !

Chacun des candidats se retrouve donc à égalité à ce stade de la compétition et le suspense perdure pour savoir lesquels d'entre eux seront demi-finalistes et lequel sera définitivement éliminé ! Réponse la semaine prochaine...