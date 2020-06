Top Chef : Alexandra Rosenfeld, précieux soutien de la femme d'un candidat

En vidéo avec Paloma Coquant, à l'initiative du projet, la belle Alexandra Rosenfeld appelle aux dons pour les familles en situation précaire, notamment après la crise sanitaire. Une cause qui touche très certainement l'ancienne reine de beauté qui est la maman d'Ava, 9 ans, et de Jim, 5 mois. Le duo demande ainsi à celles et ceux qui le peuvent d'offrir des produits d'hygiène, mais également des vêtements allant de la taille naissance à 3 ans. Le tout sera collecté dimanche 28 juin de 11h à 19h dans le 9e arrondissement de Paris, plus précisément au 3, rue Papillon... soit l'adresse du restaurant NE/SO du chef Guillaume Sanchez, ancien candidat de la saison 8 de Top Chef (M6).

Une adresse bien choisie puisque Paloma Coquant, qui se présente comme "comédienne et maman de Viggo, 7 mois et demi", n'est autre que la compagne de Guillaume Sanchez ! Tout comme Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément, on peut dire que Paloma et le célèbre chef se sont bien trouvés. Tous les deux partagent cette envie d'aider leur prochain. Rappelons que, durant le confinement, Guillaume Sanchez avait pris une belle initiative, à savoir concocter de délicieux plats pour le personnel soignant. "Si on ne peut pas les aider à se battre outre le fait de rester chez nous, autant que eux soient en état de se battre jusqu'au bout. À tous les cuisiniers, si vous avez les moyens de le faire, ils ont besoin de vous. Renseignez-vous sur les différentes actions qui s'organisent autour de vous. Parce qu'ils nous aiment depuis des siècles, à nous de rendre la pareille. Merci aux fournisseurs qui nous suivent dans cette mission", avait-il lancé sur Instagram le 23 mars dernier.

Désormais, c'est sa sublime Paloma qui fait un beau geste.