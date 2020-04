Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément : Moment câlin quand Jim n'est pas là

La période est plus que jamais préoccupante en France. Confinée elle aussi en famille, Alexandra Rosenfeld trouve malgré tout le moyen de sourire. Il faut dire qu'avec l'arrivée de son deuxième enfant, Jim, en janvier dernier, l'ancienne Miss est sur un petit nuage. Depuis sa naissance, elle multiplie les clichés craquants à ses côtés et les partage via son compte Instagram. Mais avec un aussi petit être, difficile de s'accorder du temps pour soi. Alors, lorsque bébé dort, Alexandra Rosenfeld se dépêche de s'adonner à sa passion, le yoga, mais surtout, de se reposer. Enfin, c'était sans compter la présence de son compagnon Hugo Clément. Ce dernier n'est pas en reste lorsqu'il s'agit de venir embêter sa moitié, même de manière inconsciente.

C'est ce que les internautes ont pu constater ce mardi 28 avril 2020. Sur Instagram, Alexandra Rosenfeld a partagé un drôle de cliché sur lequel le journaliste de 30 ans apparaît endormi et confortablement installé sur elle. Une situation qui semble l'empêcher de s'endormir elle aussi. "Une sieste pendant le confinement. C'est le possible qui devient impossible", a-t-elle légendé avec humour. "Ne serait-ce pas plutôt l'impossible qui devient possible ?", lui demande alors un internaute, confus. Et Alexandra Rosenfeld de préciser : "Si tu arrives à dormir avec Hugo dessus, oui." Pas de quoi la faire déchanter pour autant, d'autant plus que les commentaires attendris se sont multipliés en un rien de temps. "Love is in the air", "Vous êtes trop beaux", "Trop d'amour", "Deux soleils", peut-on lire.

Le confinement se déroule donc pour le mieux pour le couple qui, en plus de profiter de son nouveau-né, savoure encore plus ses moments à deux. Nul doute que leur petite famille s'est solidifiée ces derniers mois, également grâce à la présence d'Ava, la fille aînée d'Alexandra Rosenfeld, avec laquelle Hugo Clément s'entend à merveille.