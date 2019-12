Alexandra Rosenfeld enceinte : Hugo Clément de retour, complicité avec Ava

Cela fait deux ans qu'Alexandra Rosenfeld et Hugo Clément s'aiment, depuis leur rencontre sur le tournage de Fort Boyard. Enceinte depuis plusieurs mois, la miss France 2006 ne souhaite pas d'éducation genrée pour son enfant, c'est pour cela qu'avec Hugo, ils ont choisi un prénom mixte. Ils n'ont également pas voulu connaître le sexe du bébé.

Hugo Clément, auteur de l'ouvrage Comment j'ai arrêté de manger les animaux (Seuil), a sensibilisé sa compagne et sa fille Ava sur ce sujet. "Quand j'ai rencontré Hugo, je mangeais de la viande midi et soir. Je suis passée de deux fois par jour à deux fois par mois", confiait-elle à Purepeople. Une habitude qu'ils transmettront peut-être à leurs enfants : "On verra plus tard comment ça va se passer. Si les enfants n'en mangent pas, c'est parce qu'ils n'en ont pas besoin pour être en bonne santé. On leur explique la maltraitance animale et le problème écologique. Je sais qu'Ava n'en demande jamais", nous expliquait-elle. Une famille heureuse et engagée.