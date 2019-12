Mike Horn en danger en Arctique : opération sauvetage lancée, rien n'est joué

Le cauchemar devrait prochainement se terminer pour Mike Horn et Børge Ousland. Actuellement en grande difficulté en Arctique, l'explorateur de 53 ans et son ami devraient être secourus, non pas par Hugo Clément comme cela était prévu, mais par un autre navire.

Mardi 3 décembre 2019, Mike Horn a une fois de plus donné de ses nouvelles, sur Instagram. Il a expliqué que rejoindre son voilier, le Pangaea sur lequel se trouvaient notamment le compagnon d'Alexandra Rosenfeld ou sa fille Jessica, serait compliqué à cause de la distance à laquelle ils se trouvaient du point de rendez-vous. Ils n'ont en effet pas beaucoup avancé à cause des conditions climatiques difficiles et leurs vivres continuent à s'amenuiser. "Aujourd'hui, à l'endroit où nous nous trouvons actuellement, nous avons parcouru un peu plus de 1300 km en ligne droite, ce qui signifie que nous devrions encore parcourir 300 km si nous souhaitons atteindre Pangea. Avec trois jours de nourriture, ce serait impossible. Nous n'avions donc pas d'autre choix que de proposer un autre plan de ramassage", a écrit le présentateur de The Island.

Mike Horn a ensuite dévoilé qu'un autre navire, le Lance, était en route pour venir les récupérer : "Au moment où j'écris ces lignes, Lance est sur le point de nous prendre. Nous nous sommes donné rendez-vous à 82° au nord, ce qui signifie que nous avons encore env. 90 km à parcourir avec ces 3 jours de nourriture restants. Bien que ce soit une bien meilleure option que Pangea, ça restera un appel très serré, mais comme je l'ai dit hier, c'est l'aventure pour laquelle nous nous sommes engagés !" Espérons pour eux que cette nouvelle mission de sauvetage sera une réussite.

Rappel des faits

Pour rappel, c'est le 22 novembre dernier que sa fille Annika a révélé au Parisien la détresse de son papa, parti deux mois auparavant pour traverser l'Arctique : "Ses chaussures ont pris l'eau mais heureusement, celle-ci ne s'est pas infiltrée dans les vêtements, son moral est au plus bas. Je ne l'ai jamais vu comme ça, dans un état de fatigue physique extrême. Il est en train de perdre la sensation de ses extrémités, c'est inquiétant. Avec ma soeur Jessica, on veut qu'il rentre vite à la maison." Elle avait également évoqué les nombreux détours que Mike Horn et son acolytes ont pris pour contourner les couches de glace grandement fragilisées par le réchauffement de l'atmosphère.

Il était envisagé qu'un plan de sauvetage d'urgence soit déclenché. Mais le 25 novembre, Mike Horn a donné des nouvelles plus rassurantes, par le biais de son compte Instagram, annulant ainsi la mission. Finalement, face à leur situation toujours aussi alarmante, Hugo Clément avait pris la décision de partir à leur rescousse comme il l'a expliqué le 3 décembre. Cela a finalement été annulé donc.