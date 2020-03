Guillaume Sanchez (Top Chef) : Belle initiative et "appel à tous les chefs"

Depuis que le confinement a été décrété en France, les Français sont invités à se déplacer le moins possible. Nombreux sont ceux qui se retrouvent au chômage partiel afin d'éviter que le coronavirus ne se propage et que la situation ne s'aggrave encore. Les cuisiniers ou patrons de restaurants ont été contraints de fermer leurs portes. Mais certains souhaitent tout de même continuer à cuisiner, pour la bonne cause. Après Cyril Lignac, un autre chef connu pour avoir participé à Top Chef a pris la décision de concocter des plats pour le personnel soignant qui travaille d'arrache-pied pour sauver des vies.

Guillaume Sanchez, brillant candidat en 2017, a dévoilé sa belle initiative sur Instagram, lundi 23 mars 2020. "Appel à tous les chefs : on sait à quel point c'est difficile, nous sommes tous dans la même situation aujourd'hui, plus ou moins prêts à survivre. Ceux qui s'intéressent à mon parcours savent que je ne fais pas ce métier par passion pour la cuisine, je suis en revanche passionné par ceux qui la font et ceux qui aiment la découvrir, passionné par leurs sacrifices, leur fidélité et leur abnégation, passionné par les messages que nous pouvons passer au travers de ce spectre-là", a dans un premier temps écrit le chef de Ne/So.

Le jeune papa a ensuite expliqué que la nourriture à l'hôpital n'était pas formidable et qu'elle n'avait "rien de bon pour la santé". Afin que le personnel soignant soit en aussi bonne santé que possible et mange bien, il a donc décidé, en collaboration avec d'autres chefs, de se mettre aux fourneaux pour eux : "Aujourd'hui le personnel soignant a un besoin vital de manger décemment, des produits de qualité comme seul notre métier a le secret de transformer. À partir de cette semaine, Taku Sekin [chef formé chez Alain Ducasse, NDLR], Alexia Duchêne [demi-finaliste de la saison 10 de l'émission culinaire de M6], Julien Sebbag [chef du restaurant Créatures] et moi-même allons faire à manger pour le personnel soignant des hôpitaux de Paris tous les jours. Si on ne peut pas les aider à se battre outre le fait de rester chez nous, autant que eux soient en état de se battre jusqu'au bout. À tous les cuisiniers, si vous avez les moyens de le faire, ils ont besoin de vous. Renseignez-vous sur les différentes actions qui s'organisent autour de vous. Parce qu'ils nous aiment depuis des siècles, à nous de rendre la pareille. Merci aux fournisseurs qui nous suivent dans cette mission."