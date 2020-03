Coronavirus : La belle initiative de Cyril Lignac envers les membres du SAMU

Depuis que le confinement a été imposé en France, seuls quelques citoyens peuvent encore sortir pour aller travailler, et parmi eux figurent bien évidemment le personnel soignant ou encore les membres du SAMU. Des équipes courageuses qui sont saluées par l'ensemble du pays et d'ailleurs, chaque soir à 20h : un grand élan de soutien s'est formé autour de ces personnes qui se retrouvent en première ligne sur le front. Face à cette solidarité, Cyril Lignac a lui aussi voulu apporter sa pierre à l'édifice.

Gérant de plusieurs pâtisseries et d'une société de production, il se retrouve comme beaucoup d'entrepreneurs à l'arrêt. Mais pas de quoi l'empêcher de cuisiner pour autant, bien au contraire. Le coronavirus a fini par lui donner de l'inspiration et le juré du Meilleur Pâtissier (M6) a pris l'initiative d'apporter quelques gourmandises au personnel du SAMU comme il l'a révélé sur Twitter. "Merci à ces femmes et ces hommes qui oeuvrent chaque jour pour préserver notre santé. Un peu de #gourmandcroquant pour vous accompagner dans cette période difficile #love #merci #soutien #tousensemble #staystrong #teamCL #gourmandcroquant", lit-on.

Une geste touchant qui a forgé le respect des internautes. "Bravo Cyril !", "Merci Cyril pour cette belle humanité", "Vous êtes vraiment quelqu'un de bien, vous êtes super", "Bel élan de générosité. Mais pour vous avoir rencontré je ne suis pas étonné de votre geste", ont-ils commenté. Une belle parenthèse enchantée dans cette période incertaine.