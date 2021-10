Top Chef : Mort brutale d'un très jeune candidat, emporté par la maladie

La famille Top Chef est en deuil. En effet, un ancien candidat du célèbre concours culinaire est mort. L'annonce a été faite mercredi 6 octobre 2021, sur les réseaux sociaux. Fuller Goldsmith, qui a participé à la version pour enfants de Top Chef aux États-Unis en 2017 est décédé à l'âge de 17 ans après un long combat contre la maladie. Il aurait célébré son dix-huitième anniversaire demain, samedi 9 octobre 2021...

Après des années de lutte contre sa leucémie, Fuller Goldsmith est mort. Une triste nouvelle qui a ému et anéanti les nombreux téléspectateurs qui l'avaient suivi dans l'édition junior de Top Chef mais aussi toute l'équipe de production. "Nous sommes dévastés après avoir appris la disparition de notre ancien Top Chef, Fuller Goldsmith", peut-on lire sur le compte Instagram de Magical Elves, société productrice de l'émission. Le monde de la cuisine perd alors un "chef incroyable, et le gamin le plus fort que nous avons rencontré".