Top Chef : Philippe Etchebest recrute un ex-candidat star !

La treizième saison de Top Chef est finie et c'est Louise Bourrat qui en est ressortie grande gagnante. Désormais, chacun avance de son côté en attendant le tournage de la prochaine édition. Philippe Etchebest ne quitte pas pour autant les plateaux ! En effet, il met actuellement en boîte le prochain Objectif Top Chef. Et pour l'occasion, le célèbre chef bordelais de 55 ans a fait appel à un ancien candidat du concours culinaire de M6 !

Nos confrères de Télé Loisirs se sont invités sur le tournage d'Objectif Top Chef. Cette année, Philippe Etchebest accueille les candidats au château de Carignon, à une vingtaine de minutes de Bordeaux. Ils sont une soixantaine pour un seul gagnant qui poursuivra ainsi l'aventure dans la brigade bleue du chef lors de la prochaine saison de Top Chef. Afin de décrocher leur ticket, les participants ont pour mission de cuisiner pour des clients mystères sur des thèmes particuliers. Dans ce cadre, Philippe Etchebest sera accompagné de Pierre Chomet, ancien candidat de Top Chef 2020, édition remportée par Mohamed Cheikh !

Le jeune chef, récemment devenu papa pour la première fois, épaulera alors la star du programme. "Il a l'expérience du concours", estime son ex-chef de bridage, fier de sa recrue. Mais alors, quel rôle pour Pierre Chomet ? Tout d'abord, il aura pour mission d'accueillir les invités mystères. Puis, au fil de l'émission, il sera aux côtés des familles des candidats lors des dégustations. Un accompagnement précieux pour eux puisque Philippe Etchebest, pendant ce temps, file en cuisine coacher ses candidats.

Pierre Chomet n'est pas le seul visage bien connu des téléspectateurs à faire le show. En effet, plusieurs personnalités sont invitées à goûter et donner leur avis sur les assiettes des participants à Objectif Top Chef. Parmi elles, l'ancien sportif David Douillet, l'humoriste Cartman, le chanteur Jérémy Frérot et ce n'est pas tout. En effet, trois Miss France sont également de la partie : Diane Leyre (Miss France 2022), Amandine Petit (Miss France 2021) et Clémence Botino (Miss France 2020).