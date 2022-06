Louise Bourrat gagnante de Top Chef 2022 : ce qu'elle compte faire de ses 56 190 euros de gains

Le 15 juin, M6 a diffusé la grande finale de Top Chef 2022. Louise Bourrat et Arnaud Delvenne se sont affrontés dans les cuisines du Palace Georges V à Paris. Leur but ? Cuisiner un banquet pour 80 personnes : des bénévoles de la Croix-Rouge et l'ambassadrice Adriana Karembeu entre autres. Les invités avaient ensuite la lourde tâche de départager les deux candidats. Et c'est la jeune femme qui a été sacrée grande gagnante. Mais que va-t-elle faire de ses 56190 euros de gains ?

Avec l'aide de Pascal, Ambroise, Ellis et Thibaut, Louise Bourrat a réalisé un sashimi de sériole assaisonné de sauce ponzu fumé en entrée. Pour le plat, elle a misé sur une côte de veau, anguille fumée et purée de pommes terre et oseille. Et pour finir en beauté, elle a voulu proposer une version revisitée de son dessert à l'ail noir qui l'a qualifiée dans le concours lors de la première semaine de compétition. Un menu qui a fait mouche puisqu'elle a récolté 56,19 % des voix. Une joie immense pour la jeune femme qui a vécu un calvaire lors de la finale.

Ses projets après Top Chef

A l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs, Louise Bourrat a confié qu'elle ne savait "pas du tout" ce qu'elle allait faire de son argent, car elle ne s'était pas posé la question avant de gagner. "Je ne vais pas commencer à faire des plans sur le futur avec ce que je n'ai pas, d'ailleurs je les ai toujours pas", a-t-elle confié amusée. Malgré tout, la candidate qui file le parfait amour avec un certain Mark sait que ses 56190 euros seront un véritable coup de pouce pour ses projets professionnels : "Je réfléchis à m'installer à la campagne, au Portugal, pour y construire ma maison. J'aimerais vivre de manière simple, avec mon potager, mes poules, mes chiens et mes chats !"

En attendant, elle continue à savourer sa victoire. Après Stéphanie Le Quellec (saison 2, en 2011) et Naoëlle d'Hainault (saison 4 en 2013), elle est la troisième femme à remporter l'émission. Ainsi, Louise Bourrat espère que cela donnera la force aux femmes qui souhaitent suivre cette voie. "Je le souhaite, même si le problème de la légitimité perdure. Ce résultat peut être remis en question par beaucoup de personnes juste parce que je suis une femme. Quand tu réussis dans la vie, et encore plus dans des milieux masculins, on dit qu'il y a eu du favoritisme, que c'est la caution féminine, que c'est pour l'image... Il y a de la place pour nous. C'est à notre génération de réécrire les codes, d'apporter un peu plus d'indulgence et d'empathie au sein des cuisines, ainsi que davantage d'humilité plutôt que de la performance", a-t-elle conclu.

Du côté des audiences, la finale de Top Chef 2022 a rassemblé 2,42 millions de téléspectateurs, soit 15,5% de part de marché sur l'ensemble du public. M6 était ainsi sur la deuxième marche du podium. France 2 était en tête avec la fiction Simon Coleman (4,34 millions).