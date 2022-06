Louise Bourrat (Top Chef) en couple : elle présente Mark en photo, un charmant brun qui est DJ

La saison 13 de Top Chef s'achève ce mercredi 15 juin 2022. Les deux candidats encore en lice, Louise et Arnaud, s'affrontent une dernière fois pour décrocher le titre de vainqueur avec l'épreuve la plus redoutée de la compétition. Après dix-huit semaines, la candidate venue du Portugal et le candidat originaire de Belgique ont eu pour mission de préparer un dîner pour une centaine de personnes et les quatre membres du jury, Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel.

Louise Bourrat aura particulièrement su se démarquer tout au long de la saison, elle qui était l'une des trois femmes du casting et qui a évolué au sein de la brigade d'Hélène Darroze. La jeune femme de 27 ans a notamment eu de quoi rendre fier une personne très spéciale à ses yeux, son compagnon. Louise est en effet en couple avec un certain Mark O'lyn. Sur son compte Instagram, elle a célébré leur anniversaire au mois de mai dernier en postant une photo de leur duo complice et amoureux. "To many more years together", a-t-elle écrit en légende. Comprenez : "à plusieurs autres années ensemble". Louise Bourrat a donc les yeux tournés vers le futur lorsqu'il s'agit de sa relation avec Mark.

Ce fameux Mark O'lyn qui l'a rend heureuse évolue loin de l'univers des cuisines et fait carrière en tant que DJ. Il est aussi le manager de l'entreprise Ninho dédiée aux entrepreneurs.