Top Chef 2022 : Louise secouée par Hélène Darroze en off, un "coup de pied au c*l" pas montré !

Après les éliminations d'Elliott Van de Velde, Renaud Ramamourty puis Tania Cadeddu, ils sont encore douze en lice dans la treizième saison de Top Chef. Parmi eux, Louise Bourrat, qui représente avec ses camarades Thibault Spiwack et Wilfried Romain la brigade rouge d'Hélène Darroze. À l'écran, cette jeune cheffe de 27 ans affiche une certaine assurance. En réalité, il n'en serait rien. Interviewée par Télé Loisirs, elle s'explique sur cette image faussée renvoyée au fil des épisodes.

Louise Bourrat est loin d'avoir la confiance en soi qui transparaît à travers les caméras de Top Chef. "Je pense sincèrement que la manière dont c'est monté me fait passer pour beaucoup plus sûre de moi que je ne le suis. Je passe mon temps à douter de moi et à dire que je ne suis pas à la hauteur. Hélène Darroze s'est battue avec ça tout au long de la compétition, se souvient-elle. Elle me mettait des coups de pieds aux cul en disant : 'Louise, arrête de te dénigrer ! Je sais que tu es capable, il faut que tu prennes confiance en toi.' On ne le voit pas forcément au montage, où je passe pour beaucoup plus compétitrice que je ne le suis." La faute au montage de l'émission qui tend à lui donner une assurance qu'elle n'a en fait pas.

En réalité, la cheffe de son restaurant BouBou's, ouvert à Lisbonne avec son frère, se dit "extrêmement émotive". "J'aime beaucoup chialer et je ne m'en cache pas. Avant, j'étais trop forte, je ne laissais rien paraître parce que je n'avais pas le droit, déclare-t-elle. Ma vulnérabilité et mon côté émotif, j'en ai fait une force. De manière générale, j'aimerais que les gens soient plus à l'écoute de ça et qu'ils n'en aient pas honte." Cette force, elle la tient aussi de ses expériences compliquées notamment en cuisine. Rappelons que Louise Bourrat avait révélé sur les réseaux sociaux avoir été victime de "harcèlement sexuel, à plusieurs reprises, ainsi que de violences verbales, psychologiques et même physiques. À n'importe quel poste, de stagiaire à responsable". Des moments douloureux qui l'ont poussée à créer sa brigade 100% féminine au restaurant !

Entourée de deux camarades masculins dans Top Chef mais coachée par la seule cheffe du programme, Louise Bourrat espère bien aller au bout du concours et pourquoi pas succéder à Mohamed Cheikh, gagnant de la précédente saison.