Top Chef : Un candidat phare fiancé à sa jolie compagne, annonce en photo et mariage en vue !

En ces temps moroses, un ancien candidat de Top Chef apporte une heureuse nouvelle ! Samuel Albert, grand gagnant de la saison 10 du concours culinaire en 2019, sera bientôt un homme marié. En effet, sur les réseaux sociaux, le cuisinier originaire d'Angers a déclaré s'être fiancé à sa belle Monica.

Dans la soirée du mardi 3 novembre 2020, sur son compte Instagram, Samuel Albert a partagé une jolie photo de lui accompagné de sa compagne qui porte une belle bague à son annulaire droit. Une demande en mariage visiblement faite à l'hôtel Royal Evian Resort à en croire la localisation. L'établissement cinq étoiles face au Lac Léman et qui propose également un espace spa est l'endroit idéal pour une parenthèse romantique... mais c'est surtout les cuisines que Samuel connait bien puisqu'il y a été chef !

Les amoureux s'affichent souriants et annoncent un heureux événement à venir. "Une bonne nouvelle ça fait du bien. Elle a dit oui !!!", écrit le camarade de Guillaume Pape dans Top Chef. Quelques mots accompagnés d'émoticônes de jeunes mariés. Et le futur époux de poursuivre : "Merci à toi mon amour de toujours croire en moi, d'accepter à vie mes difficiles horaires de travail et obligations. Nous serons tellement heureux ensemble. Je t'aime mon amour."