Top Chef : Un gagnant bientôt papa, photo avec sa superbe épouse enceinte !

En story, toujours sur le réseau social de partage d'images, Samuel Albert partage une photo depuis les pistes de ski à l'Alpe d'Huez. Et pour le coup, sa jolie Monica ne peut pas s'éclater, grossesse oblige. "Quand il y a personne mais que tu ne peux pas skier", écrit-il en publiant une vidéo des pistes vides. Et de se réconforter en terrasse : "Pas de ski mais un café pour bébé et moi." L'an prochain, c'est à trois, avec leur petit garçon ou petite fille, que le couple pourra profiter de la neige.

Cette belle nouvelle est annoncée près de quatre mois après leur superbe mariage. Le 10 septembre 2021, Samuel Albert et sa compagne Monica ont scellé leur amour en Espagne, d'où est originaire la belle brune. Une cérémonie grandiose avec comme invités leurs proches, famille et amis. De là, les amoureux s'étaient envolés pour une lune de miel de rêve aux Maldives. En bref, Samuel Albert et sa femme sont plus heureux et comblés que jamais.

Toutes nos félicitations au couple pour cette grossesse !