Top Chef : Un gagnant célèbre son mariage, photos de couple et grain de folie !

Le jour tant attendu est enfin arrivé. Vendredi 10 septembre 2021, Samuel Albert célèbre enfin son mariage avec sa douce Monica ! Un événement au cours duquel le grand gagnant de la dixième saison de Top Chef (M6) et sa superbe compagne ont pu compter sur la présence de proches, comme partagé sur les réseaux sociaux.

Direction l'Espagne, d'où est originaire la jeune mariée, pour la cérémonie. Comme prévu, c'est au Convent de Blanes, un couvent en bord de mer à l'ambiance champêtre où sont régulièrement fêtés des mariages, que le couple s'est dit "oui". Pour l'occasion, Samuel Albert arrive les mains dans les poches, pas question de cuisiner en ce jour si spécial ! Nandu Jubany, célèbre chef en Catalogne, s'occupe de proposer des mets d'exception aux convives.

Sur Instagram, le couple a partagé de superbes photos de la cérémonie. La belle Monica se dévoile en escarpins blancs, peignoir dans le thème, les cheveux lâchés et joliment bouclés lors des préparatifs, le matin du jour J. "Le début du meilleur jour", écrit-elle en story. Puis, la jeune mariée s'affiche sublime en robe blanche coupe princesse, au bras de Samuel Albert, très chic en costume noir et chemise blanche. La belle tient un joli bouquet tandis que l'heureux marié porte une fleur blanche au niveau de sa boutonnière. "L'amour et le bonheur triomphent", lance la belle.

Au lendemain de cette superbe cérémonie en famille, le couple a retrouvé ses invités pour un moment de folie. Tous attablés dans un jardin, ils ont assisté à l'entrée fracassante des jeunes mariés : l'acolyte de Guillaume Pape et Monica débarquent en courant, des fumigènes dans les mains !

Moins d'un an après ses fiançailles avec Monica, Samuel Albert est un homme marié ! En effet, en novembre 2020, le jeune chef avait partagé sur Instagram une jolie photo de lui, tout sourire au côté de sa chère et tendre. Cette dernière portait un joli diamant au doigt, signe d'engagement ! "Une bonne nouvelle ça fait du bien. Elle a dit oui !!! Merci à toi mon amour de toujours croire en moi, d'accepter à vie mes difficiles horaires de travail et obligations. Nous serons tellement heureux ensemble. Je t'aime mon amour", avait-il écrit en légende.

Toutes nos félicitations à Samuel Albert et sa belle Monica pour leur mariage !