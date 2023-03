Top promo : ces 3 robots culinaires pour bébé sont à prix cassés chez Cdiscount !

Le robot multifonction Babymoov Nutribaby+

Grâce au robot multifonction Nutribaby+, vous allez pouvoir cuire et mixer les aliments de votre bébé, en une seule fois ! Experte des repas pour bébé depuis plus de 20 ans, la marque Babymoov ne cesse de se développer pour vous offrir une gamme large et complète d'appareils de puéricultures, utiles à la vie quotidienne.

Si vous voulez offrir à votre enfant des plats sains, faits maisons et qui contiennent tous les nutriments dont il a besoin pour bien grandir, le robot multifonction est celui qu'il vous faut ! Vous pourrez absolument tout préparer avec cet appareil. Fruits, légumes, viandes, poissons, céréales... Tout deviendra extrêmement facile à préparer, et en très peu de temps ! L'idéal pour des parents actifs qui n'ont pas le temps de passer des heures en cuisine.

Votre robot est doté de plusieurs programmes pour cuire à la vapeur, et également 3 vitesses de mixage pour qu'il puisse s'adapter du mieux possible au type de votre préparation. Il vous accompagnera dès la naissance de votre enfant, jusqu'à la diversification et plus encore !

6 programmes automatiques sont présents à savoir la cuisson à la vapeur, le mixage, la décongélation, le chauffe biberon et chauffe petits pots et la stérilisation. Les 2 paniers cuisson séparés vous assurent une cuisson parfaite des aliments, avec le temps idéal tout en conservant les saveurs naturelles et les nutriments.

Achetez dès maintenant votre robot multifonction Nutribaby+ de Babymoov, à 149,90€ au lieu de 178,63€ sur Cdiscount !