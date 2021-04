Topher Grace : L'acteur de That 70's Show papa pour la 2e fois

La famille s'agrandit ! Topher Grace vient d'être papa pour la deuxième fois. L'acteur de That '70s Show a annoncé la naissance de son deuxième enfant, survenue lors du confinement. Dans une interview à People, l'acteur de 42 ans a expliqué que les couches sales s'étaient réintroduites dans son quotidien.

"Nous avons eu un enfant pendant le confinement", a-t-il expliqué à nos confrères américains le 6 avril 2021, avouant au passage avoir beaucoup joué aux jeux vidéos et regardé un nombre considérables de séries télé avant la naissance. "Puis, ça a été beaucoup de couches à changer", a blagué le jeune papa.

Par le passé, Topher Grace et son épouse Ashley Hinshaw avaient déjà accueilli une fille prénommée Mabel Jane (3 ans) après leur mariage en mai 2016. Pour l'heure, l'actrice de True Bloods n'a rien précisé de la naissance de son deuxième bébé.

Maintenant que le confinement n'est plus obligatoire aux États-Unis, Topher Grace a repris son métier de comédien et vient de finir le tournage de la nouvelle sitcom d'ABC, Home Economics, où les acteurs avec qui il partage l'affiche sont des jumeaux de 9 mois. "Tous les jours, je quitte mon bébé pour aller au travail et gérer deux bébés (...) Quand je fais des scènes et que mes interlocuteurs sont des bébés de 9 mois, c'est un challenge", avoue-t-il.

Ce n'est pourtant pas la première fois que Topher Grace travaille avec des bébés. Déjà dans That '70s Show, il avait tourné un épisode avec un bébé. "J'avais tellement peur d'être blessé ou de blesser le bébé. Je ne savais pas comment gérer ça. Maintenant je suis nettement meilleur. Mon épouse vous dirait que je ne suis pas aussi bon que je pourrais l'être, mais je suis meilleur en tournant avec eux", a-t-il blagué.