Tori Spelling, bientôt divorcée ? Elle efface toute trace de son mari Dean McDermott

Les fêtes sont la période de l'année où les familles se réunissent ! Celle de Tori Spelling pourrait toutefois se séparer, à en croire les insistantes rumeurs de divorce dont elle fait l'objet. L'actrice les alimente en publiant une nouvelle photo de famille, sans son mari Dean McDermott !

"C'est à nouveau le moment. Et c'est le pays merveilleux de l'hiver chez moi !", écrit Tori Spelling sur Instagram. L'actrice suivie par près de 2 millions d'abonnés a souhaité de joyeuses fêtes à ses fans en postant une nouvelle photo de famille, façon carte postale. Sur sa publication sponsorisée par la marque Simply to Impress, Tori pose avec une poule dans les bras, au milieu de ses cinq enfants Liam, Stella, Hattie, Finn et Beau (âgés de 14 à 4 ans). Des adorables biquettes et un cochon complètent l'image. Dean McDermott, le mari de Tori et papa des enfants, est absent.

"Où est Dean ?", a demandé un des abonnés de l'ex-héroïne de la série Beverly Hills, 90210. "Dean doit être représenté par le coq ou le cochon ?", plaisante un autre. "Il doit être 'en déplacement' et n'a pas pu rentrer à temps pour la photo de Noël annuelle", ajoute un troisième.

Les internautes s'interrogent.