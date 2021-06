Tori Spelling séparée de son mari Dean McDermott ? "La fin pourrait être proche..."

Y aurait-il, encore, de l'huile sur le feu ? Entre Tori Spelling et son mari Dean McDermott, les choses ont rarement été faciles. Et ce n'est pas les récentes révélations de l'actrice qui nous prouveront le contraire. Alors qu'on l'aperçoit de plus en plus se promener sans son alliance, l'ancienne héroïne de Beverly Hills 90210 a carrément avoué qu'elle ne dormait plus avec son cher et tendre. "Tori et Dean ont d'énormes problèmes dans leur couple depuis plus d'un an, explique une source d'US Magazine. C'est très parlant qu'elle évoque le fait qu'ils font chambres à part. Elle ne l'aurait pas dit si les rapports n'étaient pas si tendus entre eux."

La fin pourrait être proche

L'information est d'autant plus dénotante que Tori Spelling et Dean McDermott sont à la tête d'un clan de cinq - presque six ! - et que la plupart de leurs filles et de leurs fils sont capables d'y accéder. "Elle sait très bien que ses enfants voient ce qu'elle dit sur Internet, donc si elle parle aussi publiquement c'est que la fin pourrait être proche", précise cette même source. Drôle de manière pour Liam, 14 ans, Stella, 13 ans, Hattie, 9 ans, Finn, 8 ans et Beau, 4 ans, d'apprendre que papa et maman s'apprêtent à prendre deux chemins différents...

Chambres à part

Pour rappel, Tori Spelling s'était laissée aller alors qu'elle discutait, à la radio, dans l'émission de son ami Jeff Lewis. "Tu sais quoi ? En ce moment ce sont mes enfants et mes chiens qui dorment dans mon lit, racontait-elle. Il s'est absenté pendant six mois pour un tournage dans un autre pays. Mes enfants ont dormi avec moi." Sauf qu'en poursuivant les confidences, elle avait précisé que son époux avait élu domicile dans une autre chambre de la maison depuis son retour. La comédienne et Dean McDermott sont en couple depuis juillet 2005. Leur mariage avait déjà été terni par une sombre histoire d'infidélité. Bientôt la fin d'une idylle de plus de 16 ans ?