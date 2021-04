Tori Spelling : Enceinte de son 6e enfant ? Ses fans n'y croient pas

"No. 6", écrit même @torispelling en légende de son cliché. La star de 47 ans, marié à Dean McDermott, essuie pourtant les critiques d'internautes convaincus qu'il s'agit d'une farce déplacée. "Ta blague va susciter de la haine bien méritée, ces blagues sont politiquement incorrectes parce que beaucoup souffrent de problèmes de fertilité", commente une abonnée. Une autre ajoute : "J'espère vraiment que tu ne fais pas passer une grossesse pour un poisson d'avril, il y a tellement de femmes qui souhaiteraient pouvoir avoir un enfant. Tu as été bénie avec 5, aies de la compassion et de l'empathie. Il n'y a rien de marrant !"

Tori Spelling et Dean McDermott sont parents de 5 enfants. Liam Aaron, Stella Doreen, Hattie Margaret, Finn Davey et Beau Dean sont âgés de 13, 11, 8, 7 et 3 ans. La maman a récemment révélé que leurs deux aînés étaient victimes de harcèlement scolaire.

"Ils ont traversé beaucoup de choses et j'ai besoin d'en parler. À l'école, on nous a dit qu'elle [Stella] jouait les victimes, qu'ils en parleraient aux parents de cet enfant. Mais il n'a jamais changé. Il n'y a jamais eu de conséquences à ses actes. Ses parents donnent beaucoup d'argent à cette école. Financièrement, nous n'en sommes pas capables de notre côté. Alors voilà, ils ont gagné, regrettait Tori Spelling sur Instagram. Cette fois, un garçon lui a parlé de son poids et de choses sexuelles dont elle ignorait l'existence. L'école a pris la bonne décision en l'expulsant, mais il était trop tard. Elle voulait devenir businesswoman. Mais elle retient une expérience horrible avec les garçons. Elle fait des crises de panique et ne veut plus retourner étudier."