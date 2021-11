Tori Spelling repérée sans son alliance : un divorce imminent ?

Entre Tori Spelling et son mari Dean McDermott, le divorce semble inévitable. Le 6 novembre 2021, l'actrice emblématique de la série Beverly Hills 90210 a été aperçue en compagnie d'une amie à la sortie d'un restaurant... sans son alliance. La confirmation que les choses vont définitivement mal entre l'actrice de 48 ans et son époux ? Ou simple oubli de sa part ? Quoi qu'il en soit, les rumeurs vont bon train sur la possible séparation de Tori Spelling et de l'acteur canado-américain.

Parents de Liam (14 ans), Stella (13 ans), Hattie (9 ans), Finn (9 ans) et Beau (4 ans) et mariés depuis 2006, ils seraient en effet sur le point de divorcer selon plusieurs sources. D'après Page Six, l'acteur aurait même menacé sa femme d'obtenir une coquette pension alimentaire s'ils venaient à divorcer. "Piégée" et se sentant "enfermée" dans son mariage, l'actrice serait victime de pressions financières par son mari. Sachant que celle-ci a de gros problèmes d'argent depuis des années.

Pourtant, Tori Spelling, qui est apparue encore changée par la chirurgie esthétique, et son mari avaient signé un contrat de mariage avant de se dire "oui", qui empêchait notamment Dean de toucher une somme d'argent s'ils divorçaient. Mais très récemment, l'actrice a découvert que son mari était en droit de lancer une procédure judiciaire pour obtenir une pension alimentaire après leur hypothétique divorce. Selon Page Six, Tori Spelling aurait littéralement "pété un plomb" et serait furieuse. Récemment, elle a d'ailleurs été photographiée sortant d'un cabinet d'avocats, un carnet à la main où étaient inscrits les mots : "garde", "pension" et "biens". Des mots qui ne présagent rien de bon...