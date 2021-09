Tori Spelling ravagée par la chirurgie... et sosie officiel de Khloé Kardashian ? "Je suis honorée !"

J'ai corrigé mon nez et mes seins et c'est tout

Ce n'est pas la première fois que Tori Spelling doit faire face à ce genre de rumeurs. Et pourtant, elle l'a toujours juré : elle n'est pas la meilleure amie des bistouris. "J'ai corrigé mon nez et mes seins et c'est tout, explique l'épouse de Dylan McDermott au magazine People. Je lis constamment que j'ai fait plus que ça. Les gens parlent du fait que j'aurai fait de la chirurgie esthétique depuis que j'ai 17 ans. Je me souviens de mon père qui me disait : 'Ne t'en fais pas, dès la semaine prochaine on en parlera plus.' Mais cette histoire m'a collée à la peau toute ma carrière !" L'histoire se répète. Tori Spelling a juste appris à faire avec...