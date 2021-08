Tori Spelling changée par la chirurgie esthétique : qu'a-t-elle vraiment fait ?

Comme de nombreuses stars à Hollywood, l'actrice Tori Spelling a déjà eu recours aux petits coups de pouce de la médecine esthétique pour corriger des défauts qu'elle n'aimait pas. La star, aujourd'hui âgée de 48 ans et dans la plus grande difficulté financière, s'est exprimée librement sur le sujet.

Tori Spelling, dont la nouvelle apparence physique suscite la curiosité de ses fans, n'avait pas hésité à faire des confidences au site de People afin de clarifier les choses sur ce qu'elle a vraiment fait. "Le truc avec lequel je semble coincée pour toujours c'est vraiment cette histoire de chirurgie esthétique. J'ai corrigé mon nez et mes seins et c'est tout. Je lis constamment que j'ai fait plus que ça. Les gens parlent du fait que j'aurai fait de la chirurgie esthétique depuis que j'ai 17 ans. Je me souviens de mon père [le défunt producteur richissime Aaron Spelling, NDLR] qui me disait : 'Ne t'en fais pas, dès la semaine prochaine on en parlera plus.' Mais cette histoire m'a collée à la peau toute ma carrière !", disait-elle.

Tori Spelling, soupçonnée d'avoir toutefois fait d'autres retouches à son visage notamment aux pommettes, lèvres ou encore au front, avait aussi évoqué ce sujet auprès de Good Morning America. Elle disait regretter son opération de la poitrine. "J'ai refait mes seins quand j'étais dans la vingtaine. Et si j'avais su que cela allait ou pouvait impacter ma production de lait maternel, je n'aurais rien fait", disait-elle. La star et son mari Dean McDermott, avec qui elle entretient une relation chaotique, sont les parents de Liam (14 ans), Stella (13 ans), Hattie (9 ans), Finn (8 ans) et Beau (4 ans).