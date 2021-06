Tori Spelling : Nouvelles opérations de chirurgie esthétique ? L'actrice est méconnaissable

Maëva Ghennam, Nabilla, Khloé Kardashian... De plus en plus de célébrités racontent leurs expériences de la chirurgie esthétique. Tori Spelling a également subi des opérations. Les internautes la soupçonnent d'être à nouveau passer sur le billard ; l'actrice était méconnaissable lors de sa dernière apparition publique.

"Les gens parlent de mes opérations de chirurgie esthétique depuis que j'ai 17 ans. Je n'ai refait que mon nez et mes seins. Je lis constamment que j'ai fait plus", confiait Tori Spelling au magazine People en 2019. Les internautes et médias justement, la soupçonnent d'avoir subi de nouvelles opérations. Ils s'interrogent après l'avoir vue à une course automobile, dimanche 20 juin 2021.

Tori Spelling était une des participantes du Concours d'Élégance, qui se court à Beverly Hills. L'ex-héroïne de la série Beverly Hills, 90210 y a été surprise avec son co-pilote Josh Flagg. Elle était coiffée de ses cheveux blond platine et vêtue d'une robe à motif floral. Son visage a attiré l'attention, visage que les fans de Tori ont connu plus fin.