Tori Spelling "piégée" et "misérable" dans son mariage : le divorce est inévitable

Que se passe-t-il entre Tori Spelling et son mari ? L'actrice américaine semble être malheureuse dans sa relation avec Dean McDermott, son compagnon de longue date et le père de ses enfants. D'après un nouveau rapport d'une source anonyme, l'actrice américaine se sent "piégée", "enfermée" dans son mariage et voudrait désormais "demander le divorce".

Mariés depuis 2006, Tori Spelling et Dean McDermott sont parents de cinq enfants : Liam (14 ans), Stella (13 ans), Hattie (9 ans), Finn (9 ans) et Beau (4 ans). Leur séparation imminente serait motivée par une dispute récente, lors de laquelle Dean McDermott a disparu pendant deux jours, ce qui a inévitablement engendré un nouveau litige.

D'après les informations de Page Six datées du 25 octobre 2021, il aurait menacé d'obtenir une belle pension alimentaire de leur divorce hypothétique. Pourtant, Tori Spelling et son mari avaient signé un contrat de mariage avant de se dire "oui", ce qui empêche notamment Dean McDermott de toucher une somme d'argent venant de leur rupture. Cependant, l'actrice a appris récemment que son mari était en droit de lancer une procédure judiciaire pour obtenir une pension alimentaire. C'est là que Tori Spelling aurait "pété un plomb". Elle a notamment été photographiée près d'un cabinet d'avocats, un carnet à la main où étaient inscrits les mots : "garde", "pension" et "biens".

Se sentant "misérable" avec son mari, Tori Spelling s'efforce à rester "pour les enfants". La preuve avec un voyage récent à Disneyland. Leurs enfants n'ont "aucune idée" de ce qu'il se passe réellement dans leur foyer. "L'argent est un problème et l'a toujours été", a poursuivi une autre source anonyme. L'ex-star de la série Beverly Hills, 90210 se sent "prise au piège" dans sa relation. Autre signe qui ne trompe pas : ni l'actrice ni son mari n'ont été vus avec leur alliance ces dernières semaines...