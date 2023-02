Touche pas à mon poste : "Il ne passera pas l'hiver", Booder a frôlé la mort enfant, il raconte

Booder est à l'affiche du Grand Cirque, film qu'il a lui-même réalisé et qui sera en salles dès demain. Un projet qui lui tenait beaucoup à coeur, puisqu'il s'agit en quelque sorte d'un hommage au personnel soignant. Il s'est notamment inspiré de sa propre histoire, comme il l'a révélé ce mardi 14 février sur le plateau de Touche pas à mon poste. "Je vis ma deuxième vie, parce que quand je suis arrivé au monde en 78 au Maroc dansun petit village, je suis né avec des complications de respiration", a-t-il expliqué dans un premier temps.

"Le docteur du village a dit à ma mère : 'cet enfant ne passera pas l'hiver'. Mon papa était en France, il a dit : 'Non, on va le soigner'. Je suis arrivé à l'hôpital Necker, j'y suis resté pendant sept ans, entre entrées et sorties. Et voilà, je me suis soigné, et comme on a coutume de dire : "faut pas oublier d'où on vient', moi je viens de l'hôpital Necker et j'en suis très fier !", a-t-il ensuite détaillé, avant de passer un message à ceux "tout ceux qui sont dans les hôpitaux", en leur demandant de garder espoir. "Je suis avec vous, force à vous".