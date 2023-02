"Il est plus beau que moi" : Booder présente son frère pour la première fois, un duo complice et pudique

"Les gens ne vont pas croire que c'est mon frère, parce que déjà, il est plus grand que moi, il est plus beau que moi", a-t-il expliqué avec humour, avant de laisser son grand-frère faire quelques confidences sur leur relation et notamment sur leur famille en général, qui est très pudique. "On ne s'est jamais dit je t'aime ou quoi que ce soit. On s'envoie des coeurs maintenant, c'est plus facile par textos ou par SMS. Mais le comportement et le regard font qu'on se le dit", a déclaré Abder, avant d'être coupé par son célèbre petit-frère, visiblement peu à l'aise dans cette situation. "Moi j'ai du mal, allez, on arrête. 50 minutes inside, c'est quoi ? C'est devenu 'Confessions intimes' ou quoi ?", a-t-il plaisanté. Une séquence touchante !