Toutai Kefu : Le rugbyman et sa femme sauvagement agressés, à la hache !

C'est l'histoire d'un "cambriolage qui a mal tourné" si l'on en croit la police de Brisbane, dans des propos rapportés par l'AFP. Ancien international australien de rugby et actuel sélectionneur des Tonga, Toutai Kefu a été grièvement blessé dans la nuit de dimanche à lundi. Des cambrioleurs se seraient introduits dans sa maison et auraient agressé l'ancien sportif de 47 ans à l'arme blanche.

Quatre personnes ont été transportées à l'hôpital le plus proche après cette attaque qualifiée de "brutale et violente" par la police locale. Et il y a de quoi, puisque les autorités ont retrouvé sur place un couteau et une hache. Deux suspects ont déjà été interpellés et il s'agit d'adolescents de 15 ans, un troisième étant toujours en fuite.

Arrivé dans un état grave à l'hôpital, Toutai Kefu a été opéré en urgence pour de multiples blessures à l'abdomen. Mais il n'est pas le seul de sa famille à avoir subi des blessures, puisque sa femme a été grièvement touchée à un bras et ses deux enfants, un garçon de 21 ans, au bras lui aussi, et une fille, ont également été sérieusement blessés. Une terrible nouvelle pour le monde du rugby, même si le commissaire Tony Flemming s'est voulu rassurant. "Il souffre de blessures graves. Il était dans un état critique, mais il devrait survivre", a-t-il indiqué dans des propos rapportés par le Brisbane Times.

Pour rappel, Toutai Kefu est une légende du rugby australien. En tant que joueur, il compte 60 sélections avec son équipe nationale, avec laquelle il remporte la Coupe du monde en 1999, face à la France. Après sa carrière, il est devenu sélectionneur des Tonga en 2016.