TPMP : "C'est tellement injuste", une célèbre influenceuse visée par une enquête pénale, elle craque en direct

Kenza Benchrif, plus connue sous le pseudonyme de Poupette Kenza, est une jeune maman de deux enfants, qui voit son nom caracoler chaque soir en tête des tendances sur Twitter, elle qui est actuellement la Française la plus suivie sur Snapchat, où elle totalise plus d'un million d'abonnés. Son activité consiste à filmer au quotidien sa vie de famille.

Une habitude très décriée. Après plusieurs signalements anonymes, elle a été placée en garde à vue ce week-end pour "soustraction par le parent d'un enfant mineur sans motif légitime à ses obligations légales compromettant sa santé, sécurité, moralité ou son éducation". Ce lundi 20 février 2023, une fois rentrée chez elle, elle a pris la parole dans Touche pas à mon poste, par téléphone, le sujet étant : "Les autorités ont-elles raison de s'en prendre aux mamans influenceuses ?". La star de 22 ans a alors décidé de mettre les choses au clair.

"Il n'y a aucune maltraitance envers mes bébés... Les réseaux sociaux ont eu un énorme impact dans cette affaire et il était très mauvais. Ils sont responsables à 90% de ce qu'il s'est passé. C'est une affreuse image qu'on vient de me coller. Tout ce qui a été dit est totalement faux ! C'est tellement injuste... Je suis une bonne maman. Je ne suis pas une maman parfaite, mais j'ai tout fait pour eux. Je n'ai jamais fait de mal à mes enfants. Un jour, la vérité éclatera. Je ne veux pas qu'on me salisse. Ils m'ont détruite et c'est tellement injuste", a-t-elle notamment déclaré, en éclatant en sanglots.