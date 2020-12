TPMP, deux chroniqueurs absents : l'un pour Covid-19, l'autre "peiné" par les critiques

Les téléspectateurs de Touche pas à mon poste (C8) ont été nombreux à noter l'absence de Jean-Michel Maire dans l'émission. Lundi 7 décembre 2020, Cyril Hanouna a donné des nouvelles de son chroniqueur. En réalité, l'acolyte d'Isabelle Morini-Bosc est malade, il a contracté le Covid-19... pour la deuxième fois.

"Il y a beaucoup de gens qui me demandent des nouvelles de Jean-Michel. Mon Jean-Mi est fatigué...", a tout d'abord lancé l'animateur vedette de la chaîne. Et de donner plus de précisions quant à l'état de santé de son camarade : "Il est malade. On ne va pas se mentir, il a la Covid. Il l'a une deuxième fois... Il est très fatigué." Cyril Hanouna explique également avoir "eu des nouvelles de lui par SMS encore aujourd'hui". "Dès qu'il ira mieux, il reviendra parmi nous mais là pour l'instant, il est fatigué notre Jean-Mi d'amour. On pense fort à lui et on lui fait d'énormes bisous", conclut-il, rassurant les fans. D'après Kelly Vedovelli, Jean-Michel Maire a l'un des symptômes qui ne trompent pas : il a "perdu le goût".

De son côté, le chroniqueur, qui avait déjà contracté le Covid-19 en mars dernier, a pris la parole en vidéo sur Twitter, depuis son domicile où il est confiné. "Je voulais vous rassurer. C'est vrai que le Covid, ce n'est pas marrant, je reste confiné avec ma chérie qui est elle aussi positive. On ne voit pas grand monde, personne même. Mais je pense à vous, je regarde l'émission, lance-t-il. J'espère revenir la semaine prochaine en pleine forme. Je ferai un test en fin de semaine, en espérant qu'il soit négatif et que je pourrai être parmi vous et avec Cyril pour la dernière ligne droite avant les fêtes de fin d'année."