TPMP : Un jeune membre de l'équipe retrouvé mort à son domicile, Cyril Hanouna sous le choc

C'est l'incompréhension la plus totale dans l'entourage de Valentin. La brigade criminelle a été saisie et une enquête a été ouverte. Sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, Alexis Fournet, un ami proche, est venu glisser quelques mots à son propos. "C'était une personne d'une générosité incroyable. D'une curiosité, d'une intelligence, a-t-il rappelé. Il avait une passion pour les médias, quand il a intégré la société qui travaille pour TPMP. Il était vraiment dans un cadre qu'il aimait et ça se ressentait encore plus de notre côté, parce qu'il avait en permanence des projets qu'il voulait apporter. Valentin, c'était le visage d'une jeunesse qui souhaite aller au bout de ses rêves. Qui souhaite faire de sa passion son métier et qui donnera tout pour le réaliser. Je pense que l'hommage qu'on peut lui rendre, c'est ça..."