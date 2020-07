Tracy Morgan annonce son divorce avec Megan Wollover

Triste nouvelle pour Tracy Morgan. Le comédien et humoriste de 51 ans a annoncé sa rupture avec son épouse, Megan Wollover auprès du magazine américain People. "Après près de cinq ans de mariage, Megan et moi demandons le divorce. C'est une période difficile pour toutes les personnes impliquées, donc je vous demande de respecter notre vie privée", a-t-il déclaré à travers un communiqué relayé par son porte-parole. Une nouvelle confirmée par sa désormais ex, qui a de son côté indiqué vouloir que tout se déroule pour le meilleur intérêt de leur fille, Maven Sonae, de 7 ans. Tracy Morgan est également le papa de fils adultes, Gitrid (34 ans), Malcom (32 ans) et Tracy Jr. (28 ans), qu'il a eus avec son ex-épouse Sabina Morgan.

C'est en 2015 que Tracy et Megan se sont mariés, après trois ans de fiançailles, qui avaient été annoncées sur le tapis rouge de la cérémonie des Emmys en 2012. Le couple s'était dit "oui" lors d'une cérémonie intimiste organisée dans le New Jersey. Un moment rempli d'émotion d'autant plus que l'ex-star du Saturday Night Live et de la série 30 Rock venait tout juste de se remettre de son très grave accident de la route.

En effet, quatorze mois plus tôt, le 7 juin 2014, un camion Walmart avait percuté la limousine de Tracy Morgan sur l'autoroute. L'accident avait tué son ami et collaborateur, le comédien James McNair, âgé de 62 ans, et avait laissé l'humoriste en fauteuil roulant pendant cinq mois. "Après avoir presque perdu Tracy l'année dernière, je suis très reconnaissante d'être enfin mariée à l'amour de ma vie", confiait Megan Wollover au moment de leur union. "Nous avons vécu tellement de choses et notre amour est plus fort pour cela."

En juin dernier, Tracy Morgan se remémorait son long travail pour se remettre sur pied à l'occasion de l'anniversaire de l'accident, et ainsi de la mort de son ami Jimmy. Sur Twitter, il avait remercié sa famille, dont son épouse, de l'avoir aidé à dépasser toutes ces épreuves. "Je vis chaque jour en essayant de faire ce qu'il faut pour eux et de profiter au maximum de cette seconde chance."