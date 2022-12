Tri Yann : Le groupe en deuil après la mort de Jean-Paul Corbineau, à l'âge de 74 ans

Le mythique groupe breton de folk-rock Tri Yann est en deuil ce vendredi 16 décembre 2022 après la mort de Jean-Paul Corbineau, à l'âge de 74 ans. "Jean-Paul est décédé d'une longue maladie", a indiqué son compère Jean Chocun à l'AFP, en citant la famille du défunt. "On est sous le choc avec Jean-Louis (le troisième membre du groupe, ndlr). On savait qu'il était malade mais on espérait", a-t-il ajouté, alors qu'il a également confié pour Ouest France que "Jean-Paul a été très courageux", qu'il "ne s'est jamais plaint", et qu'il a "toujours été de l'avant".

Le 11 septembre 2021, Tri Yann faisait ses adieux au public à Nantes, avec son "Kenavo Tour", marquant ainsi la fin de quelque 1 700 concerts proposés en un peu plus de cinquante ans de scène. Une longévité exceptionnelle de la part de ces trois hommes qui ont largement contribué à populariser la musique bretonne avec des tubes comme la Jument de Michao ou Dans les prisons de Nantes. "Les gens nous portaient. Ils étaient à la fois heureux et malheureux de nous voir partir et nous on était à la fois heureux et malheureux de leur dire au revoir", déclarait Jean-Paul Corbineau à l'époque, alors qu'il était déjà malade.

Plus de trois millions d'albums vendus

Pour rappel, Tri Yann possède à son actif plus de trois millions d'albums vendus, des concerts au Zénith, à Bercy, et même au Stade de France, ainsi que dans de nombreux pays étrangers. En France, ils ont battu le record de longévité des Frères Jacques, célèbre quatuor vocal, actif de 1946 à 1982, composé d'André Bellec, Georges Bellec, François Soubeyran et Paul Tourenne.

La première prestation du trio avait eu lieu en décembre 1970 près de Carnac (Morbihan), devant une poignée d'amis. Jean-Paul Corbineau était alors acheteur pour un supermarché à Nantes, tandis que Jean Chocun était assistant administratif à la Compagnie générale transatlantique et Jean-Louis Jossic professeur d'histoire et de géographie. Depuis, ils ont donc marqué l'histoire de la musique bretonne à vie.