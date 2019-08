Troian Bellisario, son puissant message sur l'allaitement : "C'est si compliqué"

À l'occasion de la semaine de l'allaitement, Troian Bellisario s'est emparée de son compte Instagram pour diffuser un message important. À 33 ans, l'actrice de Pretty Little Liars a écrit un puissant texte à propos de son expérience avec l'allaitement. "Je n'aurais jamais pensé que quelque chose de si simple puisse être si compliqué. Mon lait est venu immédiatement, ma fille a toujours beaucoup mangé et l'allaiter n'a jamais été douloureux ou frustrant, mais d'autres choses le sont. Se réveiller au milieu de la nuit pour pomper, s'arrêter sur l'autoroute pour pomper, se cacher dans des recoins sombres pour le faire sinon je ne peux pas dormir à cause de la douleur", écrit la jeune mère de famille sur son compte Instagram.

Le 8 octobre 2018, Troian Ballisario est en effet devenue maman pour la première fois, d'une petite fille dont on ignore encore le prénom. Compagne de longue date de l'acteur Patrick J. Adams (Suits), avec qui elle a accueilli leur premier enfant, l'actrice de 33 ans allaite donc sa fille depuis sa naissance. Une décision qui ne vient pas sans ses inconvénients... "Devoir être vigilante quant à ce que je mets dans mon corps : alcool, médicaments... Je ne peux même pas essayer cette mode du CBD (dérivé légal du cannabis, NDLR) qui est arrivée partout. Mais... peu importe combien je déteste pomper ou si ma relation avec la nourriture est compliquée, cela a été une joie, un honneur, de nourrir ma fille de cette manière", poursuit-elle.

"Mon corps a rendu cette tâche aisée pour nous et j'ai aimé chaque moment passé avec ma fille. Je ne sais pas si je vais continuer longtemps, mais je vais toujours prendre soin d'elle et faire ce qui est le mieux pour nous", conclut Troian Bellisario. Pour accompagner ce long texte intime, elle publie plusieurs photos d'elle, dont une munie de ses tire-lait alors qu'elle est très bien maquillée et coiffée. "J'ai inclus la photo la plus glamour de moi tandis que j'avais l'impression d'être une vache à lait", ajoute-t-elle. Après presque deux ans à pomper son lait, Troian Bellisario devrait donc arrêter d'ici quelque temps.