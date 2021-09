Un célèbre footballeur attend un enfant... avec la nièce de son ex-femme !

"Elle était pour moi une fille. Je lui ai tout donné depuis qu'elle est venue au monde. J'ai sacrifié tant de fois mes rêves pour réaliser les siens. Elle connaissait mes craintes, mes faiblesses...", a confié Iran Angelo de Souza au magazine Record.

Une trahison qui lui a laissé un goût amer et pour cause. Après plus de dix ans de vie commune, Hulk lui a demandé le divorce pour épouser sa nièce, quelques mois plus tard. Malgré cette brouille, la mère de famille reste proche de ses enfants et partage des moments de bonheur avec eux. Le bébé à naître sera donc le cousin de ses propres demi-frères et demi-soeur. Voilà une famille recomposée comme il est rare d'en voir.