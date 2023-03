Un champion de MMA meurt à seulement 27 ans dans de très violentes circonstances

C'est un drame qui a forcément touché les fans de MMA (arts martiaux mixtes), une discipline particulièrement violente et dans laquelle excelle un Français, Ciryl Gane, qui a récemment combattu pour la ceinture mondiale des poids lourds. Devenue particulièrement populaire, le MMA attire de plus en plus de monde et les athlètes deviennent de véritables stars. Malheureusement, Iuri Lapicus n'aura plus l'occasion de briller dans le sport qu'il aimait tant, puisque le jeune homme originaire de Moldavie vient de s'éteindre à seulement 27 ans.

Destiné à une grande carrière lorsqu'il était plus jeune, Iuri Lapicus avait fait le choix de partir vivre en Italie pour poursuivre son rêve. Installé depuis plusieurs années de l'autre côté des Alpes, il a été victime d'un terrible accident de la route la semaine dernière. Le combattant se trouvait alors sur une moto lorsqu'il a percuté une voiture dans la soirée du vendredi 17 mars, alors qu'il était sur une route située dans le nord-ouest de Milan. Un carambolage très violent et après lequel le Moldave a été transporté par hélicoptère dans un hôpital de la ville italienne, comme l'indique Milano Today.

L'équipe du championnat ONE a le coeur brisé par le décès tragique d'Iuri Lapicus

Placé dans le coma à son arrivée aux urgences, Iuri Lapicus n'a malheureusement pas survécu à ses blessures et après plusieurs jours en observations, il s'est éteint le 20 mars dernier. C'est la ligue d'arts martiaux mixtes pour laquelle il combattait qui a annoncé la terrible nouvelle. "L'équipe du championnat ONE a le coeur brisé par le décès tragique d'Iuri Lapicus. Nos pensées et nos prières vont à ses proches en ces moments difficiles. Repose en paix Iuri", révèle la ligue, dans un message relayé par ESPN.

Une annonce qui a forcément ému de nombreux combattants qui ont pu croiser la route du jeune homme originaire de Moldavie, à l'image de Giorgio Petrosyan, un combattant spécialisé dans la boxe thaïlandaise. "Je veux me souvenir de toi comme ça. Repose en paix", écrit-il en partageant plusieurs photos du défunt.