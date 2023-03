Ciryl Gane et l'orthographe peu commune de son prénom : la star française de l'UFC dévoile la raison saugrenue...

C'est ce que l'on appelle le "main event" dans les soirées de sports de combat aux États-Unis, soit l'opposition la plus attendue de la soirée et le match pour lequel tous les spectateurs se sont déplacés. Dans la nuit de dimanche 5 mars, le Français Ciryl Gane sera opposé à l'Américain Jon Jones dans un combat qui s'annonce électrique pour la ceinture des poids lourds de l'UFC. Le natif de Rochester, dans l'état de New York, aura l'avantage d'être chez lui puisque le combat se déroulera dans la T-Mobile Arena de Las Vegas, devant une foule très certainement acquise à sa cause.

Pour celui que l'on surnomme "bon gamin" et qui a grandi à La Roche-sur-Yon (Vendée) avant de partir pour la capitale, c'est une véritable consécration de pouvoir atteindre ce niveau de compétition. Pas encore très connu en France, où le MMA (les arts martiaux mixtes) restent un sport de niche, il est rapidement devenu une grosse star et il compte aujourd'hui plus de 1 million d'abonnés sur Instagram. En mai dernier, le colosse d'1m93 pour 112 kg était l'invité de Nathalie Levy dans l'émission En aparté sur Canal+. L'occasion pour la journaliste de lever le voile sur un mystère, l'orthographe du prénom du combattant français.

Mes parents ont dit : 'Écoute fiston, ce sera Ciryl et pas autrement'

Très à l'aise face aux caméras, le grand copain d'Achraf Hakimi, est tout sourire lorsque son interlocutrice lui fait remarquer cette différence avec la manière plus classique d'écrire son prénom, Cyril. "Oui, c'est particulier", admet Ciryl Gane, avant d'en dire plus : "L'histoire, c'est tout simplement qu'à ma naissance, quand papa et maman ont fait les papiers, à la mairie ils se sont trompés et pour changer le dossier il fallait limite payer, enfin c'était compliqué, du coup mes parents ont dit : 'Écoute fiston, ce sera Ciryl et pas autrement.'"

Voilà donc tout le mystère autour de l'orthographe du prénom de Ciryl Gane résolu, il s'agit donc tout bonnement d'une erreur de ses parents à la mairie, mais visiblement, le champion ne leur en tient pas rigueur. Comme le rappelle la journaliste, cela fait aussi de lui quelqu'un d'unique et désormais prêt à décrocher son rêve en devenant le premier français à remporter la ceinture des poids lourds en UFC !